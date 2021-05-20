Европарламент призвал окончательно прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Европейский парламент призвал Европейскую комиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС.

Соответствующая резолюция была принята в среду, сообщает "Европейская правда".

Евродепутаты заявили, что правительство Турции все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС. В результате отношения достигли исторически низкого уровня.

Критикуя регрессивные институциональные реформы Турции, депутаты обеспокоены "авторитарной интерпретацией президентской системы", что указывает на отсутствие независимости судебной системы и "продолжающуюся гиперцентрализацию власти президента".

Депутаты Европарламента призывают власти Турции освободить всех заключенных правозащитников, журналистов, юристов, ученых и других лиц, задержанных правительством по необоснованным обвинениям.

Депутаты также обеспокоены враждебной внешней политикой Турции, в том числе в отношении Греции и Кипра, а также ее участием в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, что постоянно противоречит приоритетам ЕС.

Они также повторяют свой призыв к Турции признать геноцид армян.

В Европарламенте признают, что Турция по-прежнему играет важную роль в принятии почти 4 миллионов беженцев, из которых примерно 3,6 миллиона - сирийцы, и отмечается, что проблемы в преодолении этого кризиса ухудшились из-за пандемии COVID-19. Однако депутаты подчеркивают, что использование мигрантов и беженцев как инструмента политического давления и шантажа недопустимо.