Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Беларусь высылает посла и весь персонал посольства Латвии в Минске

Зеленский поручил остановить авиасообщение между Украиной и Беларусью

Первое государство ЕС запретило все авиарейсы, проходящие через Беларусь

Лукашенко подписал изменения в законы, еще больше ограничивающие работу СМИ и собрания






Улицу в Анкаре назовут именем украинского ученого Агатангела Крымского

Понедельник, 24 мая 2021, 20:30

Улицу в Анкаре, где расположено посольство Украины, назовут именем украинского ученого Агатангела Крымского.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на своей странице в Facebook написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Получили положительный ответ турецкой стороны на наше обращение о переименовании одной из улиц столицы в улицу им. Агатангела Крымского, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Отныне улица, на которой находится наше посольство, будет носить его имя. Осталось завершить лишь некоторые формальности "- написал он.

Также, по словам посла, в скором времени в центре Анкары, в одной из самых престижных локаций столице Турции, будет открыт Украинский парк, который сейчас находится на стадии благоустройства. Решение местных властей о его создании также принято.

"Хочу искренне поблагодарить турецкую сторону за постоянную поддержку и всестороннее содействие и помощь, которую мы всегда ощущаем. Итак, наша цель "Больше Украины в Турции" продолжает наполняться содержанием "- написал Сибига.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция
powered by lun.ua