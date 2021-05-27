Польша планирует поделиться с Грузией вакциной от коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда выразил готовность поделиться с Грузией вакциной от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом он заявил на совместной пресс конференции с президенткой Грузии Саломе Зурабишвили.

"Я выразил готовность правительства Польши поделиться вакцинами с Грузией. Мы знаем, что вакцины поставляются неравномерно. Некоторое количество мы можем передать грузинской стороне", - сказал Дуда.

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Он отметил, что по возвращении в Польшу обсудит этот вопрос с правительством. "Надеюсь, мы сможем продемонстрировать свою дружбу с грузинским народом и в этом вопросе", - добавил президент.

Ранее министр здравоохранения Грузии Тамар Габуния говорила в комментарии СМИ, что Грузия уже несколько месяцев ведет переговоры с Польшей о возможности поставки вакцины, но что она не может сообщать детали.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. С тех пор первую дозу прививки получили более 112 000 человек.

Первой в страну прибыла партия из 43,2 тысячи доз AstraZeneca, произведенной в Южной Корее. Вакцины предоставили через международную платформу COVAX. Позже прибыла первая партия вакцины от коронавируса компаний Pfizer / BioNTech.

Сейчас в стране используются эти две вакцины и китайская Sinovac и Sinopharm.