Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Об этом в пятницу сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая", - сообщил Качка на своей Facebook-странице.

По его словам, решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев.

Торговый представитель Украины назвал такие действия необоснованными и дискриминационными.

"Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - отметил Качка.

Напомним, после инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске для ареста оппозиционного блогера вместе с рядом других стран с 26 мая Украина запретила принимать в своих аэропортах самолеты белорусских авиаперевозчиков.

Украина также запретит пролетать через свое воздушное пространство самолетам с белорусской регистрацией с полуночи 29 мая.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".