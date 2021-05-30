Партия Саакашвили согласилась прекратить бойкот парламента Грузии

Партия "Единое национальное движение", основанная бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили, войдет в парламент Грузии после семимесячного бойкота.

Решения партии озвучил ее председатель Ника Мелия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Такое решение партия приняла на заседании политсовета в воскресенье. Мелия сказал, что это решение, которое обязательно приведет к смене власти.

"Мы будем бороться с ней (правящей партией "Грузинская мечта" - Ред.) везде, и в зале заседаний парламента, в залах комитетов... на улицах, в селах, районах, горах, равнинах", - заявил Мелия.

При этом, несмотря на то, что "Единое национальное движение" войдет в парламент, в партии заявили, что не присоединяются к документу, представленному главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, 19 апреля часть партий подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только отдельные депутаты.

27 апреля оппозиционные партии, которые согласились на соглашение, прекратили бойкот работы парламента, который они начали после парламентских выборов в октябре 2020 года, заявив о фальсификации и требуя повторных выборов.

10 мая суд освободил лидера "Единого национального движения" Нику Мелия из заключения, что было одним из ключевых требований партии и оппозиции в целом.

Подробнее о политическом кризисе в Грузии - в видеоблоге "Европейской правды":