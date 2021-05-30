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Партія Саакашвілі погодилась зупинити бойкот парламенту Грузії

Неділя, 30 травня 2021, 17:47

Партія "Єдиний національний рух", заснована колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі, увійде до парламенту Грузії після семимісячного бойкоту.

Рішення партії озвучив її голова Ніка Мелія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Таке рішення партія прийняла на засіданні політради в неділю. Мелія сказав, що це рішення, яке обов'язково призведе до зміни влади.

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"Ми будемо боротися з нею (правлячою партією "Грузинська мрія" - Ред.) всюди, чи то в залі засідань парламенту, в комітетських залах... на вулицях, в селах, районах, горах, рівнинах", - заявив Мелія.

При цьому, незважаючи на те, що "Єдиний національний рух" увійде до парламенту, в партії заявили, що не приєднуються до документу, представленого главою Євроради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, 19 квітня частина партій підписали оновлений план виходу з кризи, представлений Мішелем. 

Від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише окремі депутати. 

27 квітня опозиційні партії, які погодились на угоду, припинили бойкот роботи парламенту, який вони розпочали після парламентських виборів у жовтні 2020 року, заявивши про фальсифікації та вимагаючи повторних виборів. 

10 травня суд звільнив лідера "Єдиного національного руху" Ніку Мелію з ув'язнення, що було однією з ключових вимог партії та опозиції загалом. 

Детальніше про політичну кризу у Грузії - у відеоблозі "Європейської правди":

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