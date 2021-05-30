Партія Саакашвілі погодилась зупинити бойкот парламенту Грузії

Партія "Єдиний національний рух", заснована колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі, увійде до парламенту Грузії після семимісячного бойкоту.

Рішення партії озвучив її голова Ніка Мелія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Таке рішення партія прийняла на засіданні політради в неділю. Мелія сказав, що це рішення, яке обов'язково призведе до зміни влади.

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"Ми будемо боротися з нею (правлячою партією "Грузинська мрія" - Ред.) всюди, чи то в залі засідань парламенту, в комітетських залах... на вулицях, в селах, районах, горах, рівнинах", - заявив Мелія.

При цьому, незважаючи на те, що "Єдиний національний рух" увійде до парламенту, в партії заявили, що не приєднуються до документу, представленого главою Євроради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, 19 квітня частина партій підписали оновлений план виходу з кризи, представлений Мішелем.

Від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише окремі депутати.

27 квітня опозиційні партії, які погодились на угоду, припинили бойкот роботи парламенту, який вони розпочали після парламентських виборів у жовтні 2020 року, заявивши про фальсифікації та вимагаючи повторних виборів.

10 травня суд звільнив лідера "Єдиного національного руху" Ніку Мелію з ув'язнення, що було однією з ключових вимог партії та опозиції загалом.

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