Великобритания построит новый флагман для содействия торговле

Великобритания намерена построить новый флагман для продвижения своих деловых и торговых интересов во всем мире, что, по словам правительства, также будет способствовать развитию судостроительной отрасли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания заявила, что после постройки судна состоятся торговые переговоры и выставки на высоком уровне, а стоимость проекта будет подтверждена после того, как будут заключены тендерные контракты на производство.

"Этот новый национальный флагман станет первым судном в своем роде в мире, отражает растущий статус Великобритании как великой, независимой морской торговой государства", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Правительство заявило, что это будет первый национальный флагман с момента вывода из эксплуатации HMY (Her Majesty's Yacht) Britannia в 1997 году.

Сторонники Brexit давно выступают за флагман по продвижению глобальной торговли.

Правительство заявило, что название судна будет озвучена со временем. В этом месяце газета Sunday Telegraph сообщила, что флагман назовут в честь покойного мужа королевы Елизаветы принца Филиппа.