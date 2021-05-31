Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Литва лишила Шария статуса беженца

Генсек НАТО объяснил, почему Украину не пригласили на саммит

Еврокомиссия накануне лета предложила смягчить ограничения на поездки в Евросоюзе

РФ заявила о создании 20 новых военных соединений для противодействия НАТО






Саммит Украина-ЕС состоится 12 октября

Понедельник, 31 мая 2021, 17:53

Следующий саммит Украина - Европейский Союз запланирован на 12 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Мария Мезенцева.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года", - написала Мезенцева в своем телеграм-канале.

В апреле заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявлял, что запланированный на август саммит Украина-ЕС могут перенести на осень.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что на саммите планируется обсудить на политическом уровне евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Саммит Украина-ЕС
powered by lun.ua