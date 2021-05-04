Боррель обсудил с госсекретарем США агрессивное поведение РФ

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях министерской встречи G7.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу европейской внешнеполитической службы.

Как отмечается встреча Борреля и Блинкена стала возможностью обсудить на двусторонней основе некоторые актуальные вызовы внешней политики и безопасности, которые также были предметом обсуждения министров иностранных дел G7 на их двухдневной встрече.

"Они обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания ею сил в незаконно аннексированом Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в сообщении.

30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Боррель назвал это решение доказательством того, что РФ продолжает придерживаться пути конфронтации.

Стоит отметить, что после встречи G7 госсекретарь США посетит Украину. Подробнее об ожиданиях от визита - в видеоблоге "Европейской правды".