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На встрече глав МИД стран ЕС 10 мая не будет новых санкций против России

Пятница, 7 мая 2021, 16:12

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече 10 мая не будут принимать никаких решений относительно нового пакета санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Никаких новых санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", - написал Джозвяк.

Согласно официальной повестки дня, министры встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить трансатлантические отношения и Западные Балканы. В перечне вопросов также есть "отношения с Россией".

Напомним, 30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вицепрезидентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Боррель назвал это решение доказательством того, что РФ продолжает придерживаться пути конфронтации.

Как известно, 2 марта ЕС решил ввести санкции против четырех высокопоставленных российских государственных чиновников из-за заключения кремлевского критика Алексея Навального.

22 марта ЕС ввел санкции против двух граждан России из-за "чисток геев" в Чечне.

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