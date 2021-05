На встрече глав МИД стран ЕС 10 мая не будет новых санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече 10 мая не будут принимать никаких решений относительно нового пакета санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Никаких новых санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", - написал Джозвяк.

no new sanctions on #Russia on the table at the EU foriegn affairs council on Monday