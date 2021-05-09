Испанцы отметили первую ночь без COVID-ограничений массовыми гуляниями на улицах
Жители Испании в ночь на воскресенье массово отмечали завершение режима чрезвычайного положения в стране, которое было введено из-за коронавируса в октябре прошлого года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
В Мадриде в ночь на воскресенье сотни людей собрались на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, принесли с собой алкоголь, веселились и скандировали "Свобода!".
В испанской столице уровень заболеваемости составлял 317 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней и она относится к регионам с высоким риском заражения.
В Барселоне сотни человек собрались в разных частях города ночью, в том числе у здания Верховного суда. Они танцевали на улицах без масок и пили алкоголь.
Подобные празднования прошли во многих испанских городах по всей стране.
Накануне региональные парламентские выборы в Мадриде убедительно выиграла консервативная Народная партия, критиковавшая введенные правительством ограничения.
В Испании количество полностью вакцинированных от коронавируса лиц приближается к 5 млн.