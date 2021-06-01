Зеленский выступил за поставки немецкого оружия в Украину

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "Европейская правда".

"Германия не предоставила нам никакой военной помощи, но она могла бы это сделать", - сказал он.

По его словам, Украине нужны ракетные катера, патрульные катера, штурмовые винтовки, радиооборудование и бронированная военная техника. Хотя Зеленский благодарен Германии за поддержку, которую она предоставила, он надеется на большее.

"Габек это понимает", - сказал Зеленский, имея в виду заявление сопредседателя партии "Зеленых" Роберта Габека, который выступал за поставку в страну "оборонительного оружия" после визита в Украину.

"В ситуации, когда речь идет о защите жизни людей, следует пересмотреть принципиальное "нет" Германии (в вопросе поставок вооружений в зоны конфликтов. - Ред.)", - отметил Габек 27 мая в интервью DW.

В то же время представители правящего блока ХДС/ХСС пока высказываются против этой идеи.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, комментируя высказывания Габека, заявил, что ФРГ остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где ведется война.