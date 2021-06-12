Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины против COVID

Королева Великобритании Елизавета II наградила разработчиков вакцины AstraZeneca.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт британского правительства, награждение произошло на традиционное празднование Дня королевы.

В частности, титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке AstraZeneca.

Также отмечено двух женщин: профессора Оксфордского университета Сару Гилберт, и председателя рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам - женский аналог рыцарского титула.

Всего в День королевы был награжден различными наградами 1129 человек. Как отмечается, 23% награжденных получили награды за свою деятельность в противодействии пандемии коронавируса - от предоставления благотворительной помощи сфере здравоохранения к поддержке критической инфраструктуры.

"В течение пандемии ежедневно мы видели бесчисленное количество героических примеров - от тех, кто использовал свой опыт для разработки спасательных вакцин, которые сейчас успешно распространяются во всех частях Великобритании, до людей, которые отдали свое время и энергию ради заботы о своих общинах. Мы должны брать пример с рассказов о тех, кто сегодня получает почести, и надыхаться их мужеством и добротой. Пусть они будут напоминанием о том, чего мы можем достичь, объединившись как общество", - цитирует правительственный сайт слова премьера Бориса Джонсона.

Как отмечается, нынешнее награждение является рекордным с точки зрения этнического разнообразия - 15% награжденных являются представителями национальных меньшинств.