Грузинский премьер рассказал Мишелю, как иностранные НПО помогали "революциям" в Грузии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель вечером 3 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе на фоне протестов в стране из-за намерений властей принять противоречивый закон об "иноагентах".

О разговоре Мишель и Кобахидзе сообщили в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Председатель Евросовета "подтвердил полную поддержку со стороны ЕС" для всех грузин, которые "ставят европейское будущее своей страны на первое место".

"Призыв грузинских граждан к открытому демократическому и плюралистическому обществу должен быть услышан... Будущее Грузии принадлежит ЕС. Не упустите этот исторический шанс", – написал он в Twitter (X).

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В более пространном посте премьер Грузии сказал, что выразил Мишелю разочарование из-за отсутствия "предметных дискуссий по законодательству о прозрачности" иностранного финансирования, и заявил, что на Западе ему так и не назвали контраргументов против него.

"Я обратил внимание президента Европейского Совета на активное участие организаций, финансируемых из-за рубежа, в двух попытках революции в Грузии в период между 2020 и 2023 годами. В этом контексте я подчеркнул, что принятие закона о прозрачности является важной предпосылкой для достижения деполяризации, что является основной рекомендацией ЕС", – добавил Кобахидзе.

Как известно, резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

МВД Грузии сообщило о задержании 23 человек по итогам акций протеста вечером 2 мая. Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы.

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