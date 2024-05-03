Кулеба встретился с депутатом из Эстонии, который устроил велопробег в Киев для сбора на ВСУ
Новости — Пятница, 3 мая 2024, 21:59 —
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лично поблагодарил депутата эстонского парламента Кристо Энн Вага, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев для сбора средств на Вооруженные Силы Украины.
Об этом Кулеба написал в Instagram, сообщает "Европейская правда".
Глава МИД принял эстонца на крыльце министерства в пятницу, 3 мая, где "выразил искреннюю благодарность от всей нашей страны за его поступок".
"Эстония – маленькая страна, но эстонцы имеют большое сердце и мощно поддерживают Украину. Благодаря таким искренним друзьям есть вера, что Украина преодолеет все трудности и победит", – считает Кулеба.
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Группа во главе с эстонским депутатом Кристо Энн Вага начала свой путь в 8 часов утра 26 апреля с площади Вабадузе в Таллинне. В четверг он выложил фото с Майдана Независимости в Киеве со словами "Мы это сделали".
Расстояние от Таллинна до Киева составляет около 1700 километров. Во время пробега Кристо Энн Вага призвал пожертвовать средства для приобретения полноприводных автомобилей и FPV-дронов для украинских защитников. По состоянию на сейчас он собрал более 30 тысяч евро, тогда как цель – 50 тысяч.
Напомним, летом прошлого года мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ.