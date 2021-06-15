В ЕС сделали 300 млн прививок от коронавируса

Европейский Союз во вторник 15 июня преодолел порог в 300 млн прививок против коронавируса.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"В ЕС мы сделали 300 млн прививок. С каждым днем ​​мы приближаемся к нашей цели: доставить достаточно доз для вакцинации 70% взрослых в ЕС в следующем месяце", - рассказала Фон дер Ляйен в Twitter.

Она не уточнила, сколько из этих прививок люди получили как первую дозу, а сколько жителей были вакцинированы полностью.

10 июня глава Еврокомиссии сообщила, что в ЕС около 100 млн жителей из пятисотмиллионного населения полностью вакцинированы от коронавируса.

Как известно, ЕС вводит сертификаты COVID-19, которые будут указывать, привит ли человек, имеет ли он иммунитет, поскольку раньше был инфицирован, или недавно прошел отрицательный тест.

Система должна быть готова к 1 июля, хотя некоторые страны уже запустили сертификаты раньше.