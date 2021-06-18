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ЕС помог Новым Санжарам сделать админуслуги комфортнее

Пятница, 18 июня 2021, 20:26

В Новосанжарской громаде при поддержке Программы ЕС ULEAD с Европой построили Дия-Центр (Центр предоставления административных услуг) за шведским проектом.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

Центр открылся 18 июня и будет обеспечивать админуслуги для 22 жителей Новосанжарской громады в современных условиях.

 

"В Центре работает электронная очередь и предусмотрено место для паспортной станции, которую громада планирует приобрести из местного бюджета. При строительстве использовались экологичные материалы и энергоэффективные решения, которые помогут экономить средства на содержание", - отмечают в коммюнике.

 

19 рабочих мест в новом центре оснащены техникой, программным обеспечением и информационной системой "Улей".

 

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