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В Германии нашли в придорожном мусорнике ценные картины 17 века

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В Германии нашли в придорожном мусорнике ценные картины 17 века

Воскресенье, 20 июня 2021, 12:56

Полиция Германии выясняет, как две ценные картины голландского и итальянского художников 17 столетия оказались в мусорнике возле одной из трасс в Баварии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Полотна, написанные маслом, вероятнее всего созданы голландским художником Самюэлем ван Хогстратеном и итальянцем Пьетро Белотти около 350 лет назад.

Картины нашли на мусорнике возле трассы А7, неподалеку от Вюрцбурга в Баварии - случайный человек заметил их и передал полиции в Кёльне. Пока никто не заявил, что является их владельцем.

Одна из картин - парень в красном берете. Его автором скорее всего является Самюэль ван Хогстратен, живший в 1627-1678 годах, дата создания неизвестна.

 

Второе полотно - автопортрет менее известного итальянского художника Пьетро Белотти, который жил в 1625-1700 годах.

 

Полиция просит людей, которые узнают полотна или имеют информацию о том, как они оказались на помойке, сообщить об этом.

Полотна ван Хогстратена на аукционах оцениваются в десятки тысяч долларов, а отдельные работы были проданы за более 200 000 долларов.

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