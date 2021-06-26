Британский эсминец, который разгневал Россию, пришвартовался в Батуми
Британский эсминец Defender, который рассердил Россию своим прохождением возле украинского Крыма, в субботу пришвартовался в грузинском черноморском порту Батуми.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".
Командующий Defender Винс Оуэн заявил, что британские военно-морские силы отданы "обеспечению безопасности в регионе и чрезвычайному сдерживанию тех, кто стремится подорвать глобальную безопасность".
🇬🇧 Thank you for the warm welcome to #Georgia!— UK in Georgia (@UKinGeorgia) June 26, 2021
🇬🇪 დიდი მადლობა თბილი მიღებისთის საქართველო! @HMSDefender @RoyalNavy @MarkClaytonFCDO #CSG21 pic.twitter.com/wKoS0NOLXk
Ранее судно посетило Стамбул в Турции и Одессу в Украине.
Оуэн отметил, что Великобритания и ее союзники и партнеры, такие как Грузия, преданные делу обеспечения "региональной безопасности, стабильности и процветания в Черном море".
Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.
Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.
Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.
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