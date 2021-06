Британский эсминец, который разгневал Россию, пришвартовался в Батуми

Британский эсминец Defender, который рассердил Россию своим прохождением возле украинского Крыма, в субботу пришвартовался в грузинском черноморском порту Батуми.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Командующий Defender Винс Оуэн заявил, что британские военно-морские силы отданы "обеспечению безопасности в регионе и чрезвычайному сдерживанию тех, кто стремится подорвать глобальную безопасность".

🇬🇧 Thank you for the warm welcome to #Georgia!



🇬🇪 დიდი მადლობა თბილი მიღებისთის საქართველო! @HMSDefender @RoyalNavy @MarkClaytonFCDO #CSG21 pic.twitter.com/wKoS0NOLXk