Британський есмінець, що розгнівав Росію, пришвартувався в Батумі

Британський есмінець Defender, який розсердив Росію своїм проходженням біля українського Криму, в суботу пришвартувався в грузинському чорноморському порту Батумі.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Командувач Defender Вінс Оуен заявив, що британські військово-морські сили віддані "забезпеченню безпеки в регіоні і надзвичайному стримуванню тих, хто прагне підірвати глобальну безпеку".

🇬🇧 Thank you for the warm welcome to #Georgia!



🇬🇪 დიდი მადლობა თბილი მიღებისთის საქართველო! @HMSDefender @RoyalNavy @MarkClaytonFCDO #CSG21 pic.twitter.com/wKoS0NOLXk