На автобусной остановке в Британии нашли секретные документы о проходе эсминца возле Крыма

На автобусной остановке в британском графстве Кент нашли секретные документы министерства обороны, содержащие подробности об эсминце HMS Defender и британских военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Размокшую кипу бумаг, в целом почти 50 страниц, зашли за автобусной остановкой в ​​Кенте рано утром во вторник.

Представитель общественности, пожелавший остаться анонимным, связался с ВВС, когда понял чувствительный характер содержания.

ВВС считает, что документы, которые включают электронные письма и презентации PowerPoint, были созданы в офисе высшего чиновника министерства обороны.

Документы, касающиеся эсминца Королевского флота типа 45, HMS Defender, показывают, что миссия, описанная министерством обороны как "невинный проход через украинские территориальные воды проводилась в ожидании что РФ может отреагировать агрессивно.

Рассматривался альтернативный путь, который мог бы держать HMS Defender далеко от противоречивых вод.

Отмечается, что это позволило бы избежать конфронтации, но могло быть представленным Россией в качестве доказательства того, что "Британия испугалась и убежала", что позволило бы Москве заявить, что Лондон с опозданием принял претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

Как отмечается, документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Второй пакет документов детализирует планы возможного военного присутствия Британии в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

Большинство документов обозначены как "чувствительные", к ним применяется сравнительно низкий уровень секретности. Но в одном документе, адресованном частному секретарю министра Бена Уоллеса, с надписью "Secret UK Eyes Only", излагаются чрезвычайно чувствительные рекомендации по военному следу Британии в Афганистане после окончания операции НАТО "Решительная поддержка".

В правительстве Великобритании начали расследование инцидента с документами.

Представитель министерства обороны заявил, что работник сообщил о потере конфиденциальных документов, добавив: "Было бы неуместным комментировать дальше".

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Читайте подробнее: Россия идет на обострение: какие последствия будет иметь конфликт с британским эсминцем