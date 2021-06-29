Греция будет поощрять молодежь вакцинироваться наличной карточкой на 150 евро

Греция предложит молодежи наличную карточку на сумму 150 евро в обмен на получение первой дозы вакцины от коронавируса до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"С первым уколом вакцины (они) получат карточку со 150 евро на счету", - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече министров.

"Это долг перед молодежью, подарок в благодарность", - добавил он.

Около 940 000 греков в возрасте от 18 до 25 лет, которые получат первую дозу вакцины до конца года, будут иметь право на получение денежного бонуса "pass free", заявило правительство.

Им позволят потратить его на летних каникулах и культурных мероприятиях с 15 июля.

По данным правительства, примерно треть из одиннадцатимиллионного населения Греции полностью привита.

На прошлой неделе страна прекратила обязательное ношение масок для лица на открытом воздухе. С понедельника полностью привитые греки также могут ходить на работу или в тренажерный зал без необходимости тестирования.