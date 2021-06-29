Словения купит 45 немецких бронемашин Boxer

Словения планирует закупить 45 бронемашин Boxer немецкого производства для своих вооруженных сил.

Об этом заявил министр обороны Матей Тонин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Общая стоимость контракта пока неизвестна, поскольку окончательная цена зависит от уровня оснащения техники.

Тонин сказал, что правительство будет следить за тем, чтобы словенская оборонная промышленность сотрудничала с оборонной промышленностью Германии.

Словения находится в процессе модернизации своих вооруженных сил, чтобы соответствовать стандартам НАТО. В период с 2021 по 2026 год запланированы инвестиции, в основном в оборудование, в размере 780 млн евро более регулярного оборонного бюджета.

Текущий список закупок включает бронемашины Boxer, а также более легкие бронемашины 4×4, тактический транспортный самолет и новые системы связи.

Недавно премьер-министр Словении Янез Янша заявил о необходимости расширения НАТО.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Североатлантический альянс должен выполнить предоставленные Украине и Грузии обещания относительно перспективы членства в НАТО.