Словенія купить 45 німецьких бронемашин Boxer

Словенія планує закупити 45 бронемашин Boxer німецького виробництва для своїх збройних сил.

Про це заявив міністр оборони Матей Тонін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Загальна вартість контракту поки невідома, оскільки остаточна ціна залежить від рівня оснащення техніки.

Тонін сказав, що уряд буде стежити за тим, щоб словенська оборонна промисловість співпрацювала з оборонною промисловістю Німеччини.

Словенія перебуває в процесі модернізації своїх збройних сил, щоб відповідати стандартам НАТО. У період з 2021 по 2026 рік заплановані інвестиції, в основному в обладнання, в розмірі 780 мільйонів євро понад регулярного оборонного бюджету.

Поточний список закупівель включає бронемашини Boxer, а також більш легкі бронемашини 4×4, тактичний транспортний літак і нові системи зв'язку.

Нещодавно прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив про необхідність розширення НАТО.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Північноатлантичний альянс повинен виконати надані Україні та Грузії обіцянки щодо перспективи членства в НАТО.