США объявили о предоставлении Украине вакцин от коронавируса

Администрация Байдена в четверг объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины против коронавируса с другими странами - среди получателей будет и Украина.

Об этом на брифинге в четверг объявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы объявляем о нашем плане, как мы поделимся первыми 25 миллионами доз вакцин США с миром", - сказал Салливан.

По его словам, из этой партии США решили предоставить не менее 75% вакцин платформе COVAX, еще 25% получат страны напрямую от США.

"Мы получили просьбу (о вакцинах - Ред.) со всего мира. Ряд факторов были решающими относительно того, как мы распределим эти первые 25 млн доз вакцины. Эти факторы включают достижение глобального охвата, ответ на вспышки и другие конкретные неотложные ситуации, а также помощь как можно большему количеству стран, которые просили о вакцинах", - сказал Салливан.

По его словам, вакцины получат государства Латинской Америки, на Карибах, страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки.

"Наш подход отдает приоритет другим частям мира, включая страны с низким уровнем вакцинации и теми, которые столкнулись со срочным кризисом, такими как Западный Берег и Сектор Газа, Украина, Косово, Ирак и другие", - сказал Салливан.

Кроме того, вакцины получат соседи США - Канада и Мексика, а также Индия и Южная Корея.

Салливан добавил, что в ближайшие дни администрация Байдена будет тесно координировать свои действия с платформой COVAX и странами, которые получат американские вакцины.