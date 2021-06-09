Правительство рассмотрит уменьшение лимита беспошлинного ввоза товаров в соответствии с Соглашением с ЕС

На заседании в среду Кабмин рассмотрит изменения в Таможенный кодекс, которыми предлагается снизить лимит на беспошлинный ввоз товаров в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня Кабмина.

Как указано в повестке дня, на заседании рассмотрят изменения в Таможенный кодекс Украины относительно выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части освобождения от уплаты ввозной пошлины.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, предлагается установить предел стоимости на ввоз товаров без налогообложения через пункты пропуска, открытые для воздушного и морского сообщения, в ручной клади или багаже ​​на уровне 430 евро вместо нынешних 1000 евро.

Через другие пункты пропуска стоимостную границу предлагают установить на уровне 300 евро вместо 500.

Отмечается, что проект закона разработан во исполнение Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

"Принятие законопроекта даст возможность выполнить обязательства Украины, зафиксированные в Соглашении, по приближению к законодательству ЕС в сфере освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом", - говорится в пояснительной записке.