Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Семь стран ЕС одобрили для въезда вакцину Covishield, которую использует Украина - СМИ

Бельгийский истребитель врезался в здание базы ВВС Нидерландов

В ЕС начали действовать цифровые COVID-сертификаты

МИД хочет, чтобы границы ЕС открылись для украинцев уже через две недели






В Словакии ввели лотерею для вакцинированных в 2 млн евро еженедельно

Четверг, 1 июля 2021, 14:24

Правительство Словакии представило новый набор стимулов, пытаясь увеличить уровень вакцинации в Словакии, включая "лотерею вакцинации" с выигрышем в размере 2 миллиона евро в неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Кроме лотереи также предусмотрена денежная премия, которая варьируется от 30 до 90 евро в зависимости от возраста, для тех, кто убеждает невакцинированных сделать прививку.

Кроме того, Словакия изменила правила пересечения границы, по которым вакцинированные путешественники будут иметь преимущества.

Вакцинированные путешественники, приезжающие в страну после 9 июля, должны будут зарегистрироваться в онлайн-форме eHranica, а затем самоизолироваться. Через пять дней после прибытия они могут завершить самоизоляцию, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста.

Те, кто был привит, смогут избежать самоизоляции.

Словакия имеет один из самых низких показателей вакцинации в ЕС, где менее 29% населения полностью иммунизированы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словакия Вакцины
powered by lun.ua