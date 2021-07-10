В Турции после исследования сообщили о 83% эффективности китайской вакцины CoronaVac
Промежуточные результаты фазы 3 испытаний китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, проведенные в Турции, показали её эффективность в 83,5% случаев.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Hurriyet Daily News.
Третья фаза испытаний проводилась с участием более 10 000 волонтеров в возрасте 18-59 лет, с учаcтием 24 исследовательских центров в Турции. Предварительные результаты опубликовали 9 июля в журнале The Lancet.
6650 участников получили две дозы настоящей вакцины с интервалом 14 дней и 3568 получили плацебо. Прививки сделали в период с 14 сентября 2020 по 5 января 2021 года.
Эффективность рассчитывали по количеству подтвержденных ПЦР-тестом случаев заболевания с симптомами более чем через 14 дней после второй дозы вакцины.
Среди привитых волонтеров не зафиксировали ни одного случая смерти от осложнений коронавируса.
Побочные реакции в основном были мягкими, чаще всего - чувство усталости и боли в месте укола.
Вакцина Sinovac широко используется в Турции рядом с Pfizer/BioNTech, с нее начиналась кампания вакцинации.
В настоящее время прививку по крайней мере первой дозой в Турции получили 37 млн человек, что составляет около 60% взрослых, и около 17 млн завершили курс вакцинации.