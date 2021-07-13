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В ЕС полностью вакцинированы более 50% взрослого населения

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В ЕС полностью вакцинированы более 50% взрослого населения

Вторник, 13 июля 2021, 10:57

В Европейском союзе полностью вакцинировали уже более половины взрослого населения.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Европейская правда".

"Больше половины всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы! Чтобы уберечься от вариантов и избежать новой волны инфекций, важно сделать прививку. В ЕС достаточно доз для вакцинации 70% взрослых. Давайте сделаем это ", - написала она в Twitter.

Как сообщалось, в Европейском союзе не исключают, что будет необходима третья бустерная доза вакцины против коронавируса.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что на данный момент нет доказательств того, что потребуется третья бустерная доза, но источник в ЕС сообщил, что такой сценарий "очень вероятен".

Американская фармацевтическая компания Pfizer скоро обратится к EMA с просьбой о получении третьей бустерной дозы вакцины, которая, по ее словам, может обеспечить в 10 раз большую защиту.

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