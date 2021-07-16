Португалия возобновила ночной комендантский час в трети регионов

Правительство Португалии объявило о восстановлении комендантского часа в 90 из 278 муниципалитетов материковой части страны с высоким или очень высоким риском заражения COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Глава Минздрава Мариана Виейра да Силва в четверг вечером объявила о мерах по ограничению движения на дорогах общего пользования с 23:00 до 5:00.

Кроме комендантского часа, в этих 90 регионах будут сокращены часы работы магазинов и ресторанов.

Согласно правилам, утвержденным на прошлой неделе, обслуживание в помещении в ресторанах с 19:00 в пятницу и в выходные дни может предоставляться только клиентам с цифровым сертификатом COVID-19 или отрицательным тестом.

Ранее сообщалось, что в районе Лиссабона и популярного туристического южного региона Алгарве все случаи коронавируса приходятся на более заразный дельта-вариант.

Случаи заболевания начали постепенно расти после того, как в середине мая Португалия открылась для посетителей из ЕС и Великобритании. Но ежедневная смертность остается значительно ниже, чем была в феврале, когда действовал локдаун.

Новые случаи заболевания в основном регистрируют среди молодых, невакцинированных людей, которые с меньшей вероятностью могут заболеть с осложнениями.