Германия с 18 июля открывает границу для всех украинцев

Германия внесла Украину в список третьих стран, резидентам которых разрешен беспрепятственный въезд в страну.

Соответствующий список опубликован на сайте МВД Германии, сообщает "Европейская правда".

Свободный въезд в Германию для резидентов Украины будет возможен с 18 июля.

В то же время остается в силе требование для всех лиц, путешествующих в Германию воздушным транспортом, независимо от страны происхождения, предоставить один из следующих документов: отрицательный результат теста на коронавирус; документ, удостоверяющий полное прохождение вакцинации одной из вакцин, утвержденной в ЕС, или для лиц, выздоровевших от болезни, - положительный результат ПЦР-теста, сделанный минимум за 28 дней и максимум за 6 месяцев до въезда.

Въезд из других третьих стран, не входящих в обнародованный министерством список, возможен лишь в том случае, если человек полностью привит от коронавируса или если его пребывания в Германии имеет уважительную причину.

Соответствующее решение власти Германии приняли на следующий день после того, как в Европейском Союзе внесли Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

До этого въезд в Германию был разрешен только полностью вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.