В затопленном городе в Бельгии обрушился дом во время интервью мэра в прямом эфире

Бельгийский телеканал VTM зафиксировал частичное обрушение дома в городе Пепинстер во время интервью его мэра Филиппа Годена.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Задняя стена затопленного дома начала разрушаться, пока мэр говорил, и ситуация быстро ухудшалась, поскольку мебель и другие предметы домашнего обихода проваливались через рушащиеся полы и падали в воду.

Спустя несколько мгновений камеры засняли двух человек, прыгнувших с крыши дома на соседнее здание.

Пепинстер сильно пострадал от наводнения, десятки домов были полностью или частично разрушены.

По последним данным, в результате наводнений в Бельгии погибли 23 человека.

Напомним, в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии погибли 133 человека.

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