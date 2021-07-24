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В Польше 10 человек пострадали в ДТП с авто и микроавтобусом, из них 7 - украинцы

Суббота, 24 июля 2021, 13:58

Десять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Лодзинском воеводстве, семеро из них - граждане Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TVN24 и другие польские СМИ.

Автомобиль и микроавтобус с 9 пассажирами, из которых семь - граждане Украины, столкнулись на дороге 784 в селе Выгода вблизи города Радомско после 6 утра. Полиция получила сообщение об аварии около 6:20.

 

Представительница полиции Радомско Анета Власлова рассказала, что автомобиль Nissan и автобус Volkswagen вылетели в кюветы с разных сторон дороги.

 

По предварительным выводам полиции, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, неожиданно выскочив на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле. Женщина - жительница соседнего села Гидле.

 

Всем участникам ДТП потребовалась госпитализация, трое в тяжелом состоянии. Пострадавшие находятся в больницах Лодзя, Радомско, Честонхова и Петркува Трибунальского.

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