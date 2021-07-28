Украина вернет ПЦР-тестирование для невакцинированных прибывших из-за рубежа

Из-за распространения дельта-варианта коронавируса Украина изменит правила въезда путешественников из-за рубежа, в частности, введет требование ПЦР-тестирования для невакцинированных.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства в среду, пишет "Европейская правда".

С его слов следует, что новые правила начнут действовать в августе.

Читайте также Франция отменила требование о ПЦР-тестах для вакцинированных украинцев

"Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то заболевает за пределами нашей страны", - сказал Ляшко.

По словам министра, для граждан Украины, которые выехали за пределы страны до момента вступления в силу постановления, возвращение домой будет оставаться без изменений.

С вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19.

"Иностранцы всегда должны иметь отрицательный результат теста, страховой полис, а также в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дій вдома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательный результат теста уже на территории нашего государства", - рассказал министр.

В случае положительного теста человек пойдет или на самоизоляцию, или на лечение, добавил Ляшко.

"Самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой масштабной вспышки", - отметил министр.

Путешественники из России и Индии в случае отсутствия прививок обязательно будут идти на самоизоляцию.