В Турции сгорели 4 экскурсионные суда: люди спасались, прыгая в воду

В районе курортной Алании в Турции пожар уничтожил 4 экскурсионные суда - чтобы спастись от огня, люди прыгали за борт в воду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Haberler.

Пожар вспыхнул в воскресенье вечером на одном из прогулочных судов в районе Тюрклер в провинции Анталия. Огонь быстро перекинулся на три соседних судна.

Люди, которые находились на судах, спасались от огня, прыгая в воду. В результате погибших нет. Один человек госпитализирован, поскольку отравился дымом.

Два деревянных судна в итоге сгорели полностью. Еще два, покрытые металлом, пожарным удалось потушить. Причины возгорания установит расследование.

Напомним, в мае пожар на пристани в городе Каштела в Хорватии уничтожил пять роскошных яхт и 18 меньших судов.