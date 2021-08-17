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В Турции сгорели 4 экскурсионные суда: люди спасались, прыгая в воду

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В Турции сгорели 4 экскурсионные суда: люди спасались, прыгая в воду

Вторник, 17 августа 2021, 08:46

В районе курортной Алании в Турции пожар уничтожил 4 экскурсионные суда - чтобы спастись от огня, люди прыгали за борт в воду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Haberler.

Пожар вспыхнул в воскресенье вечером на одном из прогулочных судов в районе Тюрклер в провинции Анталия. Огонь быстро перекинулся на три соседних судна.

 Люди, которые находились на судах, спасались от огня, прыгая в воду. В результате погибших нет. Один человек госпитализирован, поскольку отравился дымом.

 

 Два деревянных судна в итоге сгорели полностью. Еще два, покрытые металлом, пожарным удалось потушить. Причины возгорания установит расследование.

Напомним, в мае пожар на пристани в городе Каштела в Хорватии уничтожил пять роскошных яхт и 18 меньших судов.

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