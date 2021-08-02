США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября - посол РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября после окончания срока действия их виз.

Об этом он сказал в интервью National Interest, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Антонов не уточнил, вызван ли запрос США каким-то конкретной спором.

"Почти все они останутся без замены, так как Вашингтон резко усилил процедуры выдачи виз", - сказал посол.

Кроме того, рассказал посол, американские власти отменяет действующие визы жен и детей сотрудников без объяснения причин.

"Широко распространенные задержки в обновлении прошлых виз также нацелены на выдавливание российских дипломатических работников из страны", - заявил Антонов.

Москва и Вашингтон давно расходятся в разных вопросах.

Напряженность несколько ослабла после того, как Байден встретился с Путиным на переговорах 16 июня, что даже привело к возвращению денег некоторых иностранных инвесторов в российские государственные облигации.

"Мы надеемся, что здравый смысл победит, и мы сможем нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в США и России по принципу взаимности", - сказал Антонов.

Антонов также выразил надежду, что недавно начатый диалог между США и Россией по вопросам кибербезопасности продолжится.