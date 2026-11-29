Польское издание Rzeczpospolita заявляет, что сообщения о якобы политических требованиях 22-летнего украинца, совершившего на этой неделе самоподжог в Варшаве, не соответствуют действительности.

Об этом говорится в публикации издания от 28 ноября, сообщает "Европейская правда".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 22-летнего украинца с собой была табличка с требованиями о равном отношении к полякам и украинцам.

"По данным наших источников, на сегодняшний день эти утверждения являются безосновательными. Табличка в значительной степени сгорела, а из тех слов, что остались, – по словам наших собеседников – невозможно сделать выводы о намерениях автора", – утверждает издание.

По его данным, сейчас проверяются записи с близлежащих камер видеонаблюдения. Возможно, благодаря им удастся восстановить содержание.

Молодой человек, гражданин Украины, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя в Варшаве в среду, 25 ноября, перед зданием Министерства культуры напротив Президентского дворца.

Издание выяснило, что, ещё находясь в сознании, по дороге в больницу он рассказал, что живёт в Польше уже четыре года, а его семья осталась в Украине.

У 22-летнего мужчины был найден сожжённый студенческий билет Вроцлавского политехнического университета. Это был его первый университет, из которого его исключили якобы из-за неоднократных прогулов. В последнее время он проживал в общежитии в Ченстохове, принадлежащем Ченстоховскому политехническому университету, где он официально учился. Однако там он якобы также столкнулся с проблемами и ему угрожали исключением (или уже исключили).

Согласно показаниям студентов общежития в Ченстохове, опрошенных полицией, молодой человек был замкнутым, не поддерживал тесного контакта с окружающими. Также говорят, что он является поклонником компьютерных игр и якобы играл в них по ночам, из-за чего ему было трудно посещать лекции и занятия днем.

Пресс-секретарь районного управления полиции "Варшава I" старший инспектор Якуб Пациняк сообщил в пятницу, что "в публичном пространстве появилось много ложных утверждений и предположений" относительно самосожжения украинца перед Президентским дворцом.