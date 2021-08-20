Забор на границе Литвы и Беларуси планируют построить к сентябрю 2022

МВД Литвы предлагает, чтобы возведение забора на границе с Беларусью длиной более 500 километров, было завершено к сентябрю 2022 года, на проект будет выделено 152 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В проекте постановления правительства, который он будет обсуждать в понедельник, предусмотрены и конкретные детали. Защитный забор, то есть столбы со спиральной, непроходимой колючей проволокой, должны быть высотой не менее четырех метров. Дополнительно колючая проволока будет протянута и с белорусской стороны.

В проекте предусмотрено, что заграждения должны быть устойчивы к погодным условиям, "агрессивным веществам", влаге, построенные с учетом особенностей почвы.

Проект предусматривает оборудование ворот для обслуживания приграничной территории.

Забор на границе с Беларусью решено строить из-за наплыва нелегальных мигрантов, которому в последние месяцы столкнулась страна.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Власти Литвы называют потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.