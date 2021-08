G7 назначила экстренную встречу из-за ситуации в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане во вторник.

Об этом Джонсон сообщил в воскресенье в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

В своем твите Джонсон сказал, что "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало вместе для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и поддержки афганского народа для закрепления достижений последних 20 лет".

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.