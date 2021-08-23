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США: Крым всегда будет Украиной, а РФ должна нести ответственность за свою агрессию

Понедельник, 23 августа 2021, 14:02

Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России, пока будет продолжаться незаконная аннексия Крыма и агрессия на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренхольм во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве.

"Соединенные Штаты гордятся участием и поддерживают Крымскую платформу. Хочу четко сказать: мы вместе с Украиной и со всеми вами осуждаем незаконную аннексию Крыма... И мы продолжим поддержку Крымской платформы, чтобы постоянно напоминать о том, что Крым - это Украина и всегда будет Украина. А Россия должна нести ответственность за свою агрессию", - сказала Гренхольм.

От имени президента Байдена она заверила Украину в поддержке ее усилий по проведению реформ, достижения евроатлантических стремлений и развития лучшего будущего для страны.

"И это включает борьбу с коррупцией и против российской агрессии. Хочу заверить, что наша поддержка останется конкретной и существенной", - сказала Гренхольм.

Министр заверила, что США также продолжат дипломатические усилия для завершения конфликта на Востоке Украины.

"Мы будем сохранять санкции против РФ, пока она продолжается аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Мы продолжаем подчеркивать, что Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и сотрудничать для завершения конфликта", - добавила она.

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Крымская платформа США
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