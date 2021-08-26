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В Грузии - больше всего умерших от COVID-19 за сутки с начала пандемии

Четверг, 26 августа 2021, 16:15

За прошедшие сутки в Грузии от последствий коронавирусной инфекции умерли 79 человек - это новый крупнейший ежедневный показатель смертности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Количество умерших от коронавируса в Грузии с начала пандемии уже превысило показатель в 7000 и теперь составляет 7028.

При этом только в августе, в период четвертой волны распространения вируса в Грузии умерли 1212 ковид-пациентов.

По данным на 26 августа, за минувшие сутки было проведено 43 653 тестов, которые выявили 4128 новых случаев заражения.

Показатель позитивности по данным на 25 августа составляет 9,46%, за семь дней - 10,51%, а за две недели - 10,77%. За последние 24 часа выздоровели 5611 пациентов.

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