В Германии разрешили вакцинацию детей от 12 лет

В Германии будут предлагать вакцинацию детей и подростков от 12 лет вакцинами от компаний Moderna и Biontech/Pfizer.

Соответствующее решение приняли земельные и федеральный министры здравоохранения на совместном заседании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

До сих пор вакцинацию детей от коронавируса проводили при наличии определенных заболеваний и только по рекомендации врачей. Теперь же ее будут делать в общих центрах вакцинации. Решение принято без согласования с Постоянной комиссией по вакцинации (STIKO).

Вакцины против коронавируса от производителей Biontech/Pfizer и Moderna уже были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам для детей от 12 лет. По данным министра здравоохранения Йенса Шпана, пока прививки против коронавируса получил каждый пятый подросток в Германии - всего около 900 000.

Кроме того, министры постановили, что особенно уязвимые группы населения получат третью дозу вакцины против коронавируса.

Первоначально речь идет о пожилых людях, нуждающихся в уходе, и пациентах с иммунодефицитом. Третью дозу следует делать не ранее чем через шесть месяцев после введения предыдущей дозы.

Сейчас по меньшей мере одну прививку против коронавируса в Германии получили 61,6% населения (51,2 миллиона человек), а полную вакцинацию - 52% (43,2 миллиона).