Офис президента назвал причину переноса встречи Байдена и Зеленского

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом перенесли на 1 сентября по просьбе американской стороны в связи с истечением срока ультиматума движения "Талибан" в Афганистане по эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Это связано с просьбой США. 31 августа проходит ультиматум "Талибана" - или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула - именно то время, которое дал "Талибан". И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим - и весь этот день посвятить этой важной для американской стороны теме", - рассказал Никифоров.

Он добавил, что "украинская сторона с полным пониманием относится к просьбе американской стороны".

"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы понимаем, что вопрос безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы ответили согласием на просьбу США о переносе на один день", - сказал пресс-секретарь президента.

По словам Никифорова, программа визита Зеленского в США также полностью изменилась.

"Что касается других встреч Зеленского в США - некоторые состоятся по времени раньше изначально запланированных, другие - позже. Программа полностью изменилась, но это не значит, что что-то оттуда выпало", - сказал он.

"Президент Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Два дня после прилета он проведет в Вашингтоне и после этого - в Калифорнии", - подытожил Никифоров.

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В воскресенье стало известно, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Это уже второй перенос этой встречи за последнее время. 10 дней назад в Вашингтоне сообщили о переносе встречи Байдена с Зеленским с 30 на 31 августа. На днях у Байдена подтвердили, что, несмотря на события в Афганистане, планы по поводу встречи 31 августа остаются неизменными.

Ранее сообщалось, что 1 сентября у Зеленского были назначены встречи с представителями IT-индустрии в Калифорнии.

О планах украинской стороны смотрите в видеоформате или читайте в материале "Оборонный договор, Черное море и НАТО: чего ждать от визита Зеленского в США"