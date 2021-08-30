"Это лучший текст, который мы видели": глава миссии НАТО отверг критику законопроекта об СБУ

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников считает, что Верховная рада должна принять во втором чтении закон о СБУ, реформирование которой является приоритетом.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

В НАТО, в частности, считают, что новый закон усилит Службу безопасности и приблизит ее в евроатлантическим практикам.

"Мы уже несколько лет подряд принимаем активное участие в процессе, предоставляем советы, оцениваем предложения. И мы считаем, что действующий законопроект - принятие которого, напомню, является требованием закона о нацбезопасности, одобренного в 2018 году - это лучший текст, который нам доводилось видеть. Он четко определяет три основные функции СБУ: контрразведку, контртерроризм, защита государственной тайны. Это - именно то, на чем должен концентрироваться современная спецслужба и то, что сделает ее более эффективной", - сказал Винников.

Он отметил, что советы НАТО для реформирования СБУ являются общими с ЕС и США.

"Поэтому мы все вместе поддержали этот текст законопроекта и рекомендуем его принять. И мы считаем, что это станет важным шагом для Украины на ее европейском и евроатлантическом пути ", - отметил Винников.

При этом он выразил надежду на скорейшее принятие этого закона.

"Но даже если закон будет принят - это еще не будет завершением пути. Тогда только начнется его имплементация, которая будет как минимум так же сложной задачей, как его одобрение. И НАТО вместе с партнерами из Международной консультативной группы, остаемся в распоряжении украинских партнеров для поддержки Украины на этом пути ", - заявил дипломат.

Напомним, в июле Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, призвала Верховную Раду незамедлительно принять законопроект о СБУ в редакции, утвержденной 14 июля парламентских комитетом по национальной безопасности, обороны и разведки.