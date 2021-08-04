Украина подала официальный запрос на присоединение к Объединенному центру по киберобороне НАТО

Украина подала официальный запрос о присоединении к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (NATO Cooperative Cyber ​​Defence Centre of Excellence), базирующегося в Таллинне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне в Эстонию приезжала делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО. Во время встречи с государственным секретарем Министерства обороны Эстонии Кусти Салмом стороны обсудили пути углубления практического сотрудничества между Украиной и Эстонией в сфере кибербезопасности.

"В частности стороны обменялись мнениями о перспективах привлечения Украины к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE). От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", - говорится в заявлении.

В СНБО отметили, что привлечение Украины к работе CCDCOE может стать важным шагом на пути к полноправному членству в НАТО.

Центр имеет аккредитацию НАТО - формально не входя в командную структуру, он оказывает огромное влияние на действия Альянса в сфере киберзащиты. Центр основали семь стран, а сегодня он насчитывает 20 участников - 17 членов НАТО и три страны-партнеры.

Уникальность центра заключается в том, что там вместе работают военные, гражданские, представители правительства. Работа центра сфокусирована на трех основных направлениях: исследования, тренировки и обучение.

Подробнее о работе центра CCDCOE читайте в статье Киберудар в ответ: как Эстония помогает НАТО в борьбе с хакерами