Кулеба о рисках возможного поглощения Беларуси Россией: "еще 1000 км источника опасности"

Украина получит вдоль своих северных границ еще "тысячу километров источника опасности", если Российская Федерация в той или иной форме поглотит Беларусь.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова", комментируя намерения Владимира Путина и Александра Лукашенко по развитию "союзного государства".

"Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений относительно интеграции в рамках союзного государства, намеренно вводится нарратив не только о планах экономической интеграции из 28 программ, но и общее оборонное пространство. Мы будем внимательно следить за учениями "Запад-2021", потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И мы понимаем: если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще 1000 км источника опасности для суверенитета и территориальной целостности", - сказал Дмитрий Кулеба.

Также он добавил, что Лукашенко, хоть и научился вести игру с Россией, "только делает вид, что управляет ситуацией", и на самом деле глубину интеграции определяет Путин.

Напомним, 9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве. Во время этого визита Минск согласовал все 28 дорожных карт интеграции России и Беларуси.

Подробнее об этом - в статье Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным.