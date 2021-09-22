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Байден заявил в ООН, что США не хотят новой "холодной войны"

Среда, 22 сентября 2021, 08:53

Соединенные Штаты не стремятся к новой "холодной войне" или разделению мира на жесткие блоки.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"США готовы работать с любой страной, которая выступает за мирное решение общих проблем, даже если у нас есть серьезные разногласия в других областях", - сказал Байден.

Это заявление, очевидно, стало ответом генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который в эти выходные предупредил, что США и Китай движутся к "холодной войне", которая будет отличаться от прошлой и, вероятно, будет более опасной и более сложной".

Байден также упомянул уход из Афганистана, который подвергался критике со стороны союзников внутри страны и за рубежом, заявив, что США заканчивают "период беспощадной войны" для "новой эры неустанной дипломатии".

Байден также дал ключевое обязательство в отношении финансирования борьбы с изменением климата, заявив, что США увеличат финансирование развивающихся стран до $11,4 млрд к 2024 году.

Это означает, что США предложат чуть более половины обещания Европейского союза по оказанию помощи более бедным странам для борьбы с изменением климата.

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Байден ООН
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