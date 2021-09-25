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В Исландии проходят парламентские выборы

Суббота, 25 сентября 2021, 11:11

В Исландии в субботу проходят парламентские выборы, в этом году их результат может привести к политической нестабильности в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нынешняя правительственная коалиция, возглавляемая Движением лево-зеленых премьер-министра Катрин Якобсдоттир, получила свой мандат, обещая обеспечить стабильность после того, как исландцы пять раз голосовали на выборах с 2007 по 2017 год.

В 2017 году лево-зеленые, которые называют себя "радикальной левой партией", объединились с неожиданными партнерами - пробизнесовой Партией независимости и правоцентристской Прогрессивной партией, что вызвало гнев некоторых представителей партии.

Хотя Якобсдоттир остается популярной, опросы показывают, что ее партия потеряет поддержку, знаменуя конец ее коалиции. Поддержка Партии независимости, крупнейшей партии Исландии, также уменьшается, но результаты выборов могут предоставить экс-премьер-министру Бьярну Бенедиктсону мандат для формирования нового правительства.

Раздробленный политический ландшафт усложнит формирование нового правительства, но Якобсдоттир может стремиться к коалиции с другими левыми партиями, которые, как показывают опросы общественности, имеют поддержку.

Всего, по данным опросов, в парламент Исландии может попасть 9 партий из десяти, участвующих в выборах.

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Исландия
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