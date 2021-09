В Германии вакцинировали от коронавируса более 74% населения

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что в стране вакцинированы от коронавируса 74,5% населения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Nach 107 Mio Impfungen in 🇩🇪haben 78,5% der Erwachsenen eine erste Impfung und 40,6 % der 12-17-J. Eine vollen Impfschutz haben 74,5% der Erwachs. und 32% der 12-17-J. Zwei Dinge, die Unentschlossene an diesem WE tun sollten: impfen lassen und wählen gehen - Reihenfolge egal. 😉