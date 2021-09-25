В Германии вакцинировали от коронавируса более 74% населения

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что в стране вакцинированы от коронавируса 74,5% населения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Nach 107 Mio Impfungen in 🇩🇪haben 78,5% der Erwachsenen eine erste Impfung und 40,6 % der 12-17-J. Eine vollen Impfschutz haben 74,5% der Erwachs. und 32% der 12-17-J. Zwei Dinge, die Unentschlossene an diesem WE tun sollten: impfen lassen und wählen gehen - Reihenfolge egal. 😉 — Jens Spahn (@jensspahn) September 25, 2021

"После того как было сделано 107 млн ​​прививок, 78,5% взрослых и 40,6% жителей в возрасте от 12 до 17 лет получили первую дозу. Полной защитой пользуются 74,5% взрослых и 32% в возрасте от 12 до 17 лет ", - написал Шпан в Twitter.

"Две вещи, которые должны сделать те, кто не определился, на этих выходных: пойти вакцинироваться и пойти на выборы - в какой последовательности, без разницы", - добавил он.

Как известно, в воскресенье в Германии состоятся выборы в Бундестаг.

За два дня до парламентских выборов в Германии их результат остается непредсказуемым - разрыв между главными конкурентами, консерваторами ХДС / ХСС и социал-демократами (СДПГ) - сократился до одного процентного пункта.