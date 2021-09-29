Что ждет отношения Украины с Германией

"Король умер, да здравствует король" - эта фраза тысячи раз звучала в европейской истории. Канцлер Германии Ангела Меркель была и пока остается "демократическим монархом".

Немцы уважают ее, ее ценности, ее авторитет и способность решать кризисы. Она все 16 лет пребывания на посту канцлера была антикризисным канцлером, но вряд ли эта фраза прозвучит, когда будут приветствовать нового канцлера.

О политических тенденциях в Германии и о формуле укрепления украинской-германских отношений читайте в колонке министра иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павла Климкина Ключ к новой Германии: как нам строить отношения с преемником Меркель.

Всем очевидно, пишет Климкин, что немецкая политика должна измениться. Посмотрите на тех, кто голосовал за основные немецкие политические партии в разрезе возраста.

Более 30% тех, кто отдал свой голос за христианских демократов и социал-демократов - это люди от 60 лет. Для зеленых и свободных демократов соотношение - с точностью до наоборот: до 30% тех, кто голосовал за них - это молодые люди.

Эти выборы показывают, что немецкая политика находится на грани прыжка. Только нужно посмотреть - вверх или вниз.

По его мнению, Германия должна найти новую форму существования политической системы и политического баланса. Более того, она должна переосмыслить свою роль в европейской и мировой политике: и там, и там это означает больше ответственности, больше риска, больше ресурсов, в конце концов, больше политической воли.

Значительная часть немецкого общества к этому не готова и не хочет готовиться. Она существует в реальности, где "теплая ванна" странным образом сосуществует с настоящим или искривленным пацифизмом.

Можно не заниматься школьной арифметикой и теорией игр, предвидя будущие коалиции в Бундестаге. Это будет иметь большое значение для Германии, гораздо меньшее значение для ЕС и почти совсем никакого - для Украины.

Значительная часть немецкого политикума видит нас через призму России. В Германии отнюдь не заинтересованы в увеличении влияния РФ в Украине, но так же не готовы к увеличению давления на Москву или даже на сколько-нибудь серьезное ограничение политических или экономических связей.

Это составляет консенсус для доминирующей большинства немецких политиков - своего рода срединная линия.

Можно ли от нее отойти и укрепить украинскую-германских отношений читайте в колонке Павел Климкин Ключ к новой Германии: как нам строить отношения с преемником Меркель.